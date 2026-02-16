Inquietud en Arteaga por el destino de recursos de la fiesta patronal

ARTEAGA, COAHUILA.- La inquietud crece entre habitantes de este municipio luego de que surgieran cuestionamientos sobre el destino de los recursos obtenidos durante la pasada fiesta patronal en honor a San Isidro Labrador.

De acuerdo con feligreses, en su momento se informó que el dinero recaudado sería destinado a mejoras en el templo; sin embargo, aseguran que hasta ahora únicamente se han realizado trabajos de pintura y el arreglo de una parte de la fachada del recinto religioso.

Los creyentes señalaron que su intención no es generar confrontaciones, sino conocer con mayor detalle cómo fueron aplicados los fondos, ya que este tipo de celebraciones suele reunir una cantidad importante de recursos gracias a la participación y aportaciones de la comunidad.

Inquietud por el uso de recursos

Indicaron que la transparencia es fundamental para mantener la confianza entre autoridades y ciudadanía, sobre todo cuando se trata de actividades que se realizan con el esfuerzo colectivo.

Ante esto esperan que se dé transparencia con los trabajos que se realizan y lo que se utiliza de dinero, pues desean que el templo que distingue a la cabecera municipal obtenga una mejor imagen para los habitantes y visitantes.