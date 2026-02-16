Ramos Arizpe: 29 personas detenidas en operativos de seguridad

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Un total de 29 personas fueron detenidas durante distintos operativos de seguridad realizados el fin de semana en el municipio, como parte de las acciones coordinadas entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con la información oficial, las detenciones se derivaron de diversos delitos y faltas administrativas detectadas durante los recorridos de vigilancia y filtros de revisión instalados en distintos puntos de la ciudad.

Las personas aseguradas quedaron a disposición del juez calificador y del Ministerio Público, quienes determinarán su situación legal conforme avancen las investigaciones.

Acciones de la autoridad

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Policía Estatal, Agencia de Investigación Criminal y la Policía Municipal, quienes desplegaron acciones preventivas y de supervisión en colonias y vialidades consideradas prioritarias.

Las autoridades señalaron que estos operativos forman parte de una estrategia permanente de seguridad que busca reforzar la presencia policial en territorio y atender conductas delictivas de manera oportuna.

Detalles confirmados

Las intervenciones continuarán de manera aleatoria en distintos sectores del municipio, con el objetivo de inhibir la comisión de delitos y mantener el orden público.