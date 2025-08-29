Inversión en Mejoramiento Genético y Semillas en Frontera

En coordinación con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas y la Secretaría de Desarrollo Rural, la alcaldesa Sari Pérez entregó 10 certificados y credenciales de fierros de herrar que brindan certeza jurídica a los productores sobre la propiedad de su ganado. Asimismo, se apoyó a ganaderos con la adquisición de sementales bovinos, con una inversión compartida entre Estado y Municipio, como parte del programa de mejoramiento genético.

A través de la entrega de estos apoyos, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso con las familias del campo, en un evento celebrado en la Sala de Cabildo que reunió a agricultores y ganaderos. Estas acciones fortalecen al campo como motor de desarrollo y sustento de cientos de familias fronterenses.

De igual manera, se entregaron 150 paquetes de semillas certificadas de hortalizas, que permitirán a igual número de familias instalar huertos en sus patios y traspatios. Con esta iniciativa, se promueve la alimentación sana y el autoconsumo, al mismo tiempo que se fortalece la economía familiar.

La edil estuvo acompañada por el coordinador de Fomento Agropecuario Ricardo Rodríguez y el director de Servicios Primarios Raúl Cárdenas Leija. Durante su mensaje, Pérez Cantú destacó que en Frontera se gobierna con orden y rumbo, con una visión incluyente donde todas y todos cuentan. "Cada peso que invertimos en obra pública, en servicios o en programas es para mejorar la vida de nuestras familias", afirmó.

Con estas entregas, el gobierno municipal avanza en el objetivo de llevar desarrollo parejo a cada colonia, comunidad y ejido. El campo de Frontera se fortalece y se proyecta con futuro, gracias al trabajo en equipo entre municipio, estado y productores.