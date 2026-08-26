DIF Frontera entrega apoyo alimentario a familias necesitadas

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú acompañó a la presidenta honoraria del DIF Frontera, Marifer Martínez Pérez, en un recorrido por la colonia Privadas de San Miguel, donde se brindó apoyo alimentario a familias que requieren respaldo, reafirmando el compromiso de mantener una atención cercana y permanente en las distintas colonias de Frontera.

En la jornada también participaron la directora del DIF Frontera, Karen Cadena; Valeria González, de la Instancia de la Mujer; y colaboradores del DIF y del programa Mejora, quienes sumaron esfuerzos para entregar apoyos a las familias visitadas. Martínez Pérez señaló que la intención es realizar estas jornadas de manera constante, al menos una vez al mes y en diferentes sectores del municipio, con un trabajo organizado que permita identificar las necesidades de cada colonia y acercar las alternativas de apoyo disponibles.

La alcaldesa y la presidenta honoraria del DIF Municipal destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia de atención directa que busca llevar los apoyos hasta donde se encuentran las familias, especialmente aquellas que por diferentes circunstancias tienen dificultad para acudir a los centros comunitarios. Sari Pérez reiteró que su administración continuará trabajando de la mano con el DIF y las distintas dependencias para estar cerca de los ciudadanos. "Tenemos que andar en camino, salir a campo y estar pendientes de nuestras familias", expresó, destacando que el objetivo es que la atención llegue directamente a quienes más lo necesitan.

Con estas acciones, Frontera reafirma su compromiso de llevar apoyo directo a las familias que más lo necesitan, colonia por colonia, con orden y rumbo.