Saltillo: Feria laboral ofrece 1,700 vacantes para buscadores de empleo

SALTILLO, COAH.- Un total de 1,700 vacantes fueron puestas a disposición de buscadores de empleo durante una feria realizada en Saltillo, en la que participaron 44 empresas de los sectores manufacturero, automotriz, restaurantero y de servicios.

José Luis Chapa Reséndiz, subsecretario del Empleo en Coahuila, informó que se trata de la décima feria laboral organizada en el estado durante 2026 y la sexta en Saltillo, situación que, afirmó, refleja el dinamismo económico de la Región Sureste.

Las plazas están dirigidas a personas de entre 18 y 55 años, con opciones para operarios, técnicos, profesionistas y puestos gerenciales. Entre las ofertas se encuentran empleos con remuneraciones de hasta 77,000 pesos mensuales en posiciones gerenciales.

De acuerdo con el funcionario, el salario promedio de las vacantes ofrecidas durante esta jornada ronda los 16,000 pesos al mes. Para quienes recién concluyeron sus estudios, los ingresos pueden oscilar entre 9,500 y 11,500 pesos, según las características del puesto.

Del total de oportunidades, 451 corresponden a personas que buscan su primer empleo, lo que abre alternativas para jóvenes recién egresados que carecen de experiencia laboral, principalmente en las industrias manufacturera y automotriz, así como en servicios.

También se ofertaron alrededor de 1,300 plazas para mujeres, incluidas aquellas destinadas a quienes pretenden regresar al mercado laboral después de haberse retirado durante varios años por circunstancias familiares.

Chapa Reséndiz destacó que las compañías participantes deben operar bajo esquemas de formalidad laboral, por lo que las personas contratadas tienen derecho a las prestaciones previstas en la Ley Federal del Trabajo.

El subsecretario señaló que, históricamente, entre 38 y 41 por ciento de quienes acuden a estas ferias consiguen colocarse en un empleo. El proceso de contratación puede concretarse en un periodo que va de una a cinco semanas.

La jornada se llevó a cabo de 9:00 a 14:00 horas en las instalaciones de Canacintra, ubicadas sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza. Para facilitar la asistencia, se dispuso transporte gratuito desde la Alameda de Saltillo.

Chapa Reséndiz agregó que Coahuila registró durante julio poco más de 10,000 nuevos empleos, cifra que colocó al estado en el tercer lugar nacional en generación de puestos laborales durante ese mes.