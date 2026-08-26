Diputada Magaly Hernández busca atención integral para niños autistas

SALTILLO, COAH.- La diputada Magaly Hernández Aguirre propuso que las secretarías de Educación y de Salud de Coahuila realicen un diagnóstico integral para conocer cuántas niñas, niños y adolescentes se encuentran dentro del espectro autista en el estado.

La legisladora, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante la cual exhorta a ambas dependencias a realizar el diagnóstico y, con base en sus resultados, diseñar una estrategia de atención e inclusión.

La propuesta busca identificar no solo el número de menores dentro del espectro autista, sino también sus principales necesidades y dificultades, así como los recursos y servicios disponibles actualmente para atenderlos.

Hernández Aguirre señaló que contar con información precisa permitirá conocer las necesidades reales de esta población y tomar decisiones para fortalecer su inclusión y favorecer su desarrollo pleno en los ámbitos educativo y social.

"El autismo es una realidad cada vez más presente en nuestras comunidades", afirmó la diputada, quien advirtió que en Coahuila todavía existen dificultades para conocer con claridad cuántas personas se encuentran dentro del espectro y cuáles son sus principales necesidades.

La legisladora sostuvo que algunos espacios educativos aún carecen de recursos, preparación y herramientas suficientes para brindar la atención que requieren las niñas y los niños, situación que, dijo, se ha prolongado durante años.

También señaló que muchas familias enfrentan dificultades para obtener una valoración oficial cuando los casos no son reconocidos formalmente. Esto, agregó, dificulta determinar cuántos recursos y espacios públicos hacen falta para atender a esta población.

Hernández Aguirre indicó que, ante la falta de apoyos y alternativas, algunas familias mantienen a sus hijas e hijos aislados en casa. En el ámbito escolar, advirtió, estas barreras pueden derivar en rezago, aislamiento e incluso abandono de los estudios.

La propuesta señala que, una vez obtenido el diagnóstico, las autoridades deberán diseñar una estrategia que fortalezca la inclusión, amplíe las herramientas disponibles para la atención y favorezca el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes dentro del espectro autista.

"Como maestra, quiero que la escuela sea un lugar que alcance, reciba e incluya a todas y a todos", expresó Hernández Aguirre.