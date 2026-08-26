General Motors mantiene su planta activa en Coahuila

SALTILLO, COAH.- General Motors mantiene activa su planta en Coahuila y realiza trabajos de adaptación en las líneas de ensamble para recibir nuevos modelos, aunque todavía no existe una convocatoria oficial para contratar más personal.

Jesús Berino Granados, secretario adjunto de la CTM en Coahuila, señaló que la inversión anunciada para la armadora se encuentra actualmente en una etapa de preparación, por lo que sus primeros efectos podrían observarse hacia mediados de 2027.

El dirigente sindical precisó que está confirmada la fabricación de un nuevo modelo, pero hasta ahora la empresa no ha informado sobre un incremento en su plantilla laboral. "Está dicho que viene la producción de un modelo, pero oficialmente que digan vamos a contratar gente, no", señaló.

La situación mantiene atentos a los trabajadores, particularmente porque la planta de ensamble pasó de operar con tres turnos a uno, mientras el sector automotriz enfrenta presiones derivadas de la llegada de vehículos procedentes de China y de la incertidumbre relacionada con los aranceles y la relación comercial entre México y Estados Unidos.

A este panorama se suma la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Berino Granados consideró que las revisiones anuales generan menor certidumbre para las empresas y trabajadores frente a la estabilidad que ofrecería un acuerdo de largo plazo.

Pese a este escenario, sostuvo que General Motors conserva su intención de permanecer en el mercado y fortalecer sus condiciones productivas.

En cuanto al reparto de utilidades, explicó que los trabajadores han recibido montos variables, en un contexto donde la producción de la planta se encuentra actualmente alrededor del 25 por ciento de su capacidad. Esta cifra contrasta con periodos anteriores, cuando la operación llegó a ubicarse entre 75 y 80 por ciento, agregó.

Para el representante de la CTM, la prioridad en este momento es preservar las fuentes laborales y mantener en funcionamiento la planta: "Lo que se desea es la conservación del empleo, que la empresa siga trabajando", expresó.

Berino Granados indicó que el sector busca evitar que la actual incertidumbre derive en una situación semejante a la crisis de 2009, cuando la industria enfrentó un severo impacto en materia de empleo.

Finalmente, sostuvo que mientras México y Estados Unidos no logren acuerdos sobre los temas comerciales que mantienen en negociación, los efectos terminan repercutiendo en trabajadores y ciudadanos de ambos países. Por ello, manifestó su confianza en que las conversaciones entre ambos gobiernos permitan alcanzar condiciones favorables para la actividad económica y el empleo.