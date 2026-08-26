Insostenibles apoyos sociales por falta de inversiones

SALTILLO, COAH.- La continuidad de los programas de apoyo social podría enfrentar dificultades si México no consigue atraer mayor inversión y ampliar la generación de empleos e ingresos fiscales, advirtió Jaime Guerra Pérez, ex presidente de Canacintra en la Región Sureste.

El empresario sostuvo que el desafío económico del país no radica únicamente en mantener los apoyos gubernamentales, sino en generar las condiciones necesarias para que exista crecimiento y recursos suficientes para financiarlos en el largo plazo.

"Ya no hay recursos en el país para sostener todos los apoyos que están dando y no está llegando la inversión. Entonces, no es sostenible", afirmó.

Para Guerra Pérez, una de las principales herramientas para mejorar las condiciones económicas de las familias es la creación de empleos formales y bien remunerados, debido a que éstos permiten elevar los ingresos de los trabajadores y, simultáneamente, ampliar la recaudación gubernamental.

Explicó que el incremento de los ingresos públicos no necesariamente requiere establecer nuevos impuestos, sino aumentar el número de trabajadores, empresas y operaciones económicas que generen ingresos y facturación.

"Lo que garantiza el largo plazo es un buen empleo; el apoyo no garantiza el largo plazo", sostuvo.

El ex dirigente empresarial consideró que mantener programas sociales sin un crecimiento económico acorde puede representar una presión financiera para México, sobre todo si la inversión productiva continúa por debajo de lo necesario.

También cuestionó la interpretación de algunos resultados económicos difundidos mediante informes oficiales, al considerar que los apoyos sociales no pueden reemplazar la creación de empleos ni la generación de ingresos para las arcas públicas.

En otro tema, Guerra Pérez señaló que la infraestructura carretera de Coahuila requiere proyectos de mayor alcance. Como referencia, mencionó la vía hacia Monclova, donde, según observó, predominan labores de mantenimiento y no una ampliación importante de carriles.

A su juicio, la ejecución de obras de mayor magnitud permitiría mejorar la conectividad y fortalecer las condiciones para el desarrollo económico de la entidad.

Guerra Pérez insistió en que la generación de empleo y riqueza debe ocupar un lugar central en la política económica, ya que el crecimiento de la actividad productiva permitiría elevar los ingresos de las familias y fortalecer la recaudación sin depender de manera permanente de los programas de apoyo.