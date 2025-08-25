Arranca Programa de Transporte Escolar en Castaños

Con el objetivo de respaldar a la comunidad estudiantil en este regreso a clases, el Gobierno Municipal de Castaños, encabezado por la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, dio arranque al Programa de Transporte Escolar, una acción que busca facilitar el desplazamiento de las y los jóvenes hacia sus instituciones educativas.

Este servicio contará con tres camiones, de los cuales uno cubrirá la ruta hacia el CBTis, Cruz Roja y FIME, beneficiando a 40 estudiantes de estos planteles. Además, dos camiones más recorrerán la ruta Ladislao Farías, el Instituto Tecnológico de Monclova y la Unidad Norte, también con 40 estudiantes beneficiados.

El transporte funcionará de lunes a viernes y será exclusivo para alumnas y alumnos de Castaños, contribuyendo a que las y los jóvenes tengan un traslado seguro, económico y puntual.

Ante esto, la presidenta municipal Yesica Sifuentes Zamora destacó que este programa representa un apoyo directo a la economía de las familias y un impulso a la educación de la juventud castañense.

"Sabemos que para muchas familias el gasto en transporte escolar representa un reto, por eso quisimos implementar este programa que no solo les brinda seguridad en el traslado, sino también la tranquilidad de que sus hijas e hijos llegarán puntuales a sus instituciones. Apostar por la educación es apostar por el futuro de Castaños", señaló la alcaldesa.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la educación, brindando herramientas que faciliten el desarrollo académico de la juventud y fortalezcan el progreso de todo Castaños.