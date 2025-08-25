Delegado estatal de Infonavit requerido por situación de vivienda en malas condiciones

La señora Audelia Navarro Villanueva denunció públicamente que su vivienda, adquirida hace diez años a través de Infonavit, se encuentra en malas condiciones y que la constructora responsable no ha cumplido con su compromiso de repararla. La vivienda, ubicada en la localidad, presenta graves desperfectos y el material utilizado en su construcción no es adecuado.

La señora Navarro Villanueva explicó que hace un año y tres meses se vio obligada a salir de su casa debido a las malas condiciones en que se encontraba. La constructora, a través de la licenciada Ramón, quien hizo la venta, se comprometió a reparar los desperfectos, pero hasta la fecha no ha cumplido con su promesa. "Quise darle su espacio para que ella hiciera lo que le correspondía, pero viendo que no tenemos respuesta, ahora tengo que actuar", afirmó.

La afectada hizo un llamado al delegado estatal de Infonavit para que intervenga en este asunto y se responsabilice de la situación. "Es más de un año el que se le ha dado tiempo para que hubiéramos tenido respuesta", destacó. La situación de la señora Navarro Villanueva es un ejemplo de la falta de responsabilidad y compromiso de algunas constructoras en la entrega de viviendas dignas a los ciudadanos. Es importante que se tomen medidas para garantizar que las viviendas sean construidas con materiales adecuados y que se cumplan con los compromisos de reparación y mantenimiento. La señora Audelia Navarro Villanueva denunció públicamente la situación de su vivienda en malas condiciones y la falta de respuesta de la constructora responsable. La situación requiere la intervención del delegado estatal de Infonavit para garantizar que se cumplan con los compromisos y se entreguen viviendas dignas a los ciudadanos.