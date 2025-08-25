Denuncia por robo de electrodomésticos en calle San Juan

Una vivienda ubicada en la calle San Juan número 153, en la colonia Las Palmas, fue completamente saqueada por presuntos delincuentes, quienes sustrajeron desde electrodomésticos hasta estructuras fijas como ventanas y protectores. La familia afectada exige justicia y ha presentado una denuncia formal ante el Ministerio Público.

Azucena Martínez Rodríguez, denunciante del caso, informó que su hermana fue víctima del robo mientras se encontraba fuera de la ciudad por motivos laborales. La casa permanecía deshabitada, lo que aparentemente fue aprovechado por los ladrones para ingresar y llevarse una gran cantidad de pertenencias.

Entre los objetos robados se encuentran un comedor, ropa, calzado, abanicos, cilindros de gas, electrodomésticos y un minisplit. Lo más sorprendente, según Azucena, fue que los delincuentes incluso arrancaron las ventanas y las protecciones de seguridad del inmueble.

La denunciante señaló que, tras investigar por su cuenta, descubrió que varios artículos fueron vendidos en el mismo sector por los presuntos responsables. En su declaración ante las autoridades, identificó a dos sujetos como Bryan N y Martín N, alias "La Hormiga", quienes podrían estar involucrados en el robo.

La familia afectada espera que las autoridades actúen con prontitud y que se logre recuperar parte de lo sustraído. Mientras tanto, el caso ha generado preocupación entre vecinos de la colonia, quienes temen que hechos similares se repitan en otras viviendas deshabitadas.