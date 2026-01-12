Contactanos
Niria Ayala y Cristy Lozano impulsan programa Invierno Cálido en San Buenaventura

Desde el lunes, el DIF Municipal ofrece chocolate caliente y pan en la plaza principal de San Buenaventura.

Por Staff / La Voz - 12 enero, 2026 - 05:20 p.m.
      SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El DIF Municipal de San Buenaventura refuerza sus acciones de apoyo a la población durante la temporada invernal, con el firme compromiso de asistir a quienes más lo necesitan y llevar bienestar a las familias del municipio.

       

      Desde las primeras horas de este lunes, se instaló un módulo del programa Invierno Cálido en la plaza principal, donde se ofreció chocolate caliente y pan a las personas que transitaban rumbo a sus centros de trabajo y escuelas, en este emblemático espacio de la ciudad rodeado de árboles frondosos.

      Estas acciones son resultado del trabajo coordinado y constante que encabezan la presidenta honoraria del DIF Municipal, Niria Isabel Ayala, y la directora del organismo, Cristy Lozano, quienes junto al equipo de funcionarios y colaboradores del DIF han fortalecido las labores de atención social para estar presentes en todo momento y cerca de la ciudadanía.

      El DIF San Buenaventura agradece de manera especial el esfuerzo y la dedicación del personal que hace posible estas actividades, así como la confianza de la población que participa y recibe este apoyo con vocación de servicio.

