Niria Ayala y Cristy Lozano impulsan programa Invierno Cálido en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El DIF Municipal de San Buenaventura refuerza sus acciones de apoyo a la población durante la temporada invernal, con el firme compromiso de asistir a quienes más lo necesitan y llevar bienestar a las familias del municipio.

Desde las primeras horas de este lunes, se instaló un módulo del programa Invierno Cálido en la plaza principal, donde se ofreció chocolate caliente y pan a las personas que transitaban rumbo a sus centros de trabajo y escuelas, en este emblemático espacio de la ciudad rodeado de árboles frondosos.

Estas acciones son resultado del trabajo coordinado y constante que encabezan la presidenta honoraria del DIF Municipal, Niria Isabel Ayala, y la directora del organismo, Cristy Lozano, quienes junto al equipo de funcionarios y colaboradores del DIF han fortalecido las labores de atención social para estar presentes en todo momento y cerca de la ciudadanía.

El DIF San Buenaventura agradece de manera especial el esfuerzo y la dedicación del personal que hace posible estas actividades, así como la confianza de la población que participa y recibe este apoyo con vocación de servicio.