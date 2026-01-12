Félix Rodríguez reporta incidente menor en Frontera: árbol obstruye cableado

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Educación Municipal de Frontera informó que durante el reciente periodo vacacional solo se registró un incidente menor en planteles educativos del municipio, sin que se presentaran robos ni actos de vandalismo.

El director de la dependencia, Félix Rodríguez Ramos, detalló que el viernes 9 de enero se atendió un reporte en la escuela 15 de Mayo, ubicada en la colonia Independencia, donde un árbol se encontraba obstruyendo el cableado eléctrico, lo que representaba un riesgo para la comunidad escolar.

Explicó que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) detectó que las ramas estaban provocando un corto circuito en el área del transformador, por lo que se tomó la decisión de suspender temporalmente el suministro eléctrico como medida preventiva.

Ante esta situación, la directora del plantel realizó las gestiones correspondientes ante la Presidencia Municipal, por lo que, por indicaciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, acudió personal de Servicios Primarios para retirar las ramas y proceder al corte del árbol, eliminando así el riesgo.

Rodríguez Ramos destacó que, afortunadamente, no se registraron otros incidentes durante el periodo vacacional, y subrayó que no se tuvieron reportes de robos o vandalismo en las escuelas del municipio.