El alcalde Javier Flores refuerza el desarrollo rural en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – El alcalde Javier Flores Rodríguez realizó una visita al ejido San Antonio de las Higueras, donde hizo entrega de un apoyo económico destinado a cubrir gastos de la construcción de una techumbre de lámina realizada por la comunidad.

Durante el encuentro estuvieron presentes el alcalde Jesús Javier Flores, el regidor de Desarrollo Rural, Armando Contreras, así como el nuevo comisariado ejidal Mario Alberto Avilez Valdez.

Cabe destacar que el día de ayer se llevó a cabo el cambio de comisariado en el ejido, quedando como comisariado saliente Eduardo Alfaro Valenciano y asumiendo la responsabilidad Mario Alberto Avilez Valdez.

El trámite para la techumbre se gestionó desde la administración del comisariado anterior, dando continuidad a las acciones en beneficio de los habitantes del ejido San Antonio de las Higueras.

El alcalde reiteró su disposición de seguir trabajando en coordinación con las autoridades ejidales para impulsar obras y apoyos que contribuyan a mejorar las condiciones de las comunidades rurales.