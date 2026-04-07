Sara Pérez Cantú y Susana Zabaleta se reúnen en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, sostuvo un encuentro con la artista y empresaria Susana Zabaleta, con quien abordó proyectos que podrían detonar el desarrollo económico del municipio.

A través de sus redes sociales, la edil compartió su entusiasmo tras la reunión, destacando la trayectoria de la también cantante y actriz, así como su compromiso con la región. "Qué gusto platicar con Susana Zabaleta, empresaria, artista, pero sobre todo una gran mujer, comprometida con nuestra región", expresó Pérez Cantú en su publicación.

Durante el encuentro, ambas dialogaron sobre importantes iniciativas que se prevé aterrizar en el corto plazo, enfocadas en generar inversión y fortalecer la economía local. "Platicamos sobre grandes proyectos que vienen para Frontera, pronto estaremos trabajando juntas en inversiones que impulsarán el crecimiento económico de nuestro municipio", añadió la alcaldesa.

Finalmente, agradeció la disposición de la artista monclovense por confiar en el potencial de Frontera y apostar por su desarrollo.