Alcalde de Cuatro Ciénegas anuncia entrega de útiles escolares y mochilas

Como parte de su compromiso con la educación y el apoyo a las familias, el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, en coordinación con la Presidenta Honoraria del DIF Municipal, Leticia Medina, anunció la entrega de paquetes de más de 750 paquetes de útiles escolares y 250 mochilas para niñas, niños y jóvenes en condición de vulnerabilidad.

El presidente municipal destacó que se están preparando la entrega de los paquetes escolares destinados a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, con el objetivo de garantizar que cuenten con lo necesario para iniciar el ciclo escolar y al mismo tiempo apoyar la economía familiar.

La primera etapa de entrega dará inicio este miércoles en las comunidades de Estanque de León, Lucio Blanco, Tanque Nuevo y Cerros Prietos, donde se distribuirán las mochilas para niñas y niños en situación vulnerable.

El edil subrayó que apostar por la educación es apostar por el progreso de Cuatro Ciénegas, ya que brindar oportunidades de estudio a las nuevas generaciones permite formar ciudadanos preparados, responsables y comprometidos con su comunidad.

"Este programa representa más que un apoyo escolar, es una inversión en el futuro de nuestras niñas y niños, queremos que cada estudiante de Cuatro Ciénegas tenga las herramientas necesarias para aprender y desarrollarse sin limitaciones", expresó el presidente municipal.

Asimismo, Leija Vega agradeció a quienes se sumaron a esta gran iniciativa: Grupo LM, que donó 150 mochilas; Juan Leija, quien aportó 100 mochilas; así como la Presidenta del DIF, Leticia Medina, por su importante donativo.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas reafirma su compromiso con la educación, asegurando que ningún estudiante se quede sin lo indispensable para continuar con éxito su preparación académica.