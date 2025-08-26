Capacitación teórico-práctica para motociclistas: conducción segura

La alcaldesa Sari Pérez Cantú anunció la realización del curso integral de prevención, manejo y seguridad "Conducción urbana para todo público motociclista", con el propósito de reducir los accidentes viales en los que se han visto involucrados conductores de este tipo de vehículos. Esta iniciativa se desarrollará en coordinación con el Departamento de Transporte y Vialidad, Seguridad Pública y Protección Civil y busca la prevención y concientización de los moto conductores.

El curso se llevará a cabo el próximo domingo 31 de agosto en la Universidad Politécnica Monclova–Frontera, en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. La capacitación teórico-práctica, con duración de 4 horas y dirigida a mayores de edad, por lo que los participantes deberán asistir con motocicleta y equipo de seguridad personal. Se invita a los motociclistas a registrarse en el teléfono 866 237 3236.

Para los menores de edad que ya manejan motocicleta, el área jurídica municipal prepara un plan que permitirá involucrar a los padres de familia en el proceso de sensibilización y prevención. Se contará con instructores especializados de la Confederación Internacional de Motociclistas, quienes impartirán temas como Fortalecimiento del control emocional y técnico, tipos de frenado de emergencia, vista periférica, comprensión del peligro y maniobras en moto, con prácticas y recomendaciones clave para circular de manera más segura.

Pérez Cantú mencionó que este esfuerzo responde a la importancia de concientizar sobre una conducción responsable y el uso de casco y equipo de seguridad. Más adelante se llevará a cabo una segunda fase de operativos de revisión de motociclistas.

Se motivará la participación con rifas, así como un reconocimiento a quienes completen el curso. Con este programa, la administración de Pérez Cantú reafirma el compromiso con la seguridad vial y la protección de la ciudadanía.