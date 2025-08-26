El compromiso educativo de Javier Flores Rodríguez en San Buenaventura

El presidente municipal juvenil, Javier Flores Rodríguez, inició las tareas previas al nuevo ciclo escolar con la entrega de material didáctico a los maestros de distintos planteles educativos de San Buenaventura, refrendando su compromiso con la educación de niños y jóvenes.

Durante su recorrido, el Alcalde visitó diversas instituciones educativas para saludar, presentarse y ponerse a disposición de los maestros que día a día trabajan en la formación académica y humana de los estudiantes.

El Edil destacó que para el Ayuntamiento los maestros son muy valiosos por la vocación que demuestran en las aulas, así como por el esfuerzo constante para que cada inicio de ciclo escolar los salones de clases se mantengan en condiciones dignas y motivadoras para los alumnos.

"Los maestros de San Buenaventura se distinguen por su compromiso con la educación. Reconozco la gran labor que realizan en beneficio de nuestros niños y jóvenes, y como administración seguiremos apoyando para que cuenten con mejores herramientas en el aula", expresó Flores Rodríguez.

El alcalde Javier refrenda su apoyo a los maestros que día a día aportan con sus conocimientos por la educación como eje fundamental para el desarrollo de San Buenaventura.