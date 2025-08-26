Autoridades policíacas atienden tragedia

Este martes por la tarde, autoridades policíacas tomaron conocimiento de un lamentable hecho ocurrido en la colonia Hidalgo de Nueva Rosita, Coahuila, donde un hombre identificado como Luis Sánchez Gaytán, de 57 años de edad, presuntamente se quitó la vida en su domicilio ubicado en la calle Nicolás Bravo número 4.

Según el testimonio de sus familiares, su pareja sentimental, Guillermina, había salido del domicilio para supervisar unas remodelaciones en otra propiedad. Al regresar cerca de las 4 de la tarde, observó a Luis de pie en la puerta principal. Al verla, él se dirigió al patio sin mediar palabra.

Momentos después, Guillermina escuchó una fuerte detonación de arma de fuego. Al salir al patio, encontró a Luis tendido en el suelo, en medio de un charco de sangre, por lo que de inmediato realizó el reporte a las autoridades correspondientes.

Paramédicos del cuerpo de bomberos acudieron al lugar y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. El Ministerio Público fue notificado y ordenó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a una funeraria local para la necropsia de ley.

Este hecho ha generado consternación entre vecinos y familiares, quienes lamentan profundamente la pérdida. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los detalles del caso. Se hace un llamado a la comunidad a estar atentos a las señales de quienes puedan estar atravesando momentos difíciles, recordando que la salud emocional es un tema que merece atención y acompañamiento.