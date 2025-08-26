Vecinos denuncian obstrucción en vía pública

El departamento de Transporte y Vialidad del municipio de Frontera colocó notificaciones en diversos establecimientos de la colonia Aviación, señalando la obstrucción de la vía pública como principal motivo de la acción.

Esto luego de que vecinos del sector entregaran firmas al área correspondiente, denunciando el bloqueo de la calle principal, especialmente por parte de dos negocios con estructuras de gran tamaño que además utilizan conos para apartar espacio.

El director de Transporte y Vialidad, José Ibarra Guajardo, informó que, antes de tomar medidas más estrictas, se buscará el diálogo con los propietarios de los establecimientos implicados, a quienes se les pedirá tener en regla toda la documentación correspondiente. "Primero vamos a revisar el reglamento y agotar el recurso de vialidad para proceder, pero antes queremos escuchar a las partes, por indicaciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, porque este es un conflicto entre dos personas: el locatario y el quejoso", explicó Ibarra Guajardo.

El funcionario detalló que los vecinos entregaron evidencias fotográficas para respaldar sus quejas, mismas que serán tomadas en cuenta en la revisión del caso. Sin embargo, enfatizó que la intención del municipio es alcanzar un acuerdo entre ambas partes durante esta semana, privilegiando el diálogo antes de proceder a sanciones formales.