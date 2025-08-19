Alcaldesa de Castaños supervisa limpieza en planteles educativos

La alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, informó que durante el actual periodo vacacional no se han registrado incidentes en los planteles educativos del municipio, y anunció que, previo al regreso a clases, se realizarán recorridos por las escuelas para detectar necesidades y brindar apoyo.

Este lunes, la edil acudió a la secundaria Miguel Blanco, ubicada en la colonia Independencia, donde también acudió el director del plantel Ildefonso Fuentes. Durante la visita, se realizaron labores de fumigación, limpieza general y supervisión de las condiciones de seguridad en las instalaciones.

"Estamos trabajando siempre de la mano con los directores; soy una aliada de la educación y cuentan conmigo en todos los proyectos que tienen", expresó la alcaldesa de Castaños.

Señaló que la principal solicitud de las escuelas ha sido apoyo con la limpieza, ya que, debido a las altas temperaturas, es común la presencia de animales que podrían representar un riesgo para los estudiantes.

Sifuentes Zamora indicó que el gobierno municipal fortalecerá el proyecto de limpieza en los planteles, no solo con fumigaciones, sino también dotándolos de insumos y material de aseo. Además, reiteró el compromiso de su administración para garantizar espacios seguros y dignos para los alumnos en este próximo ciclo escolar.