FRONTERA, COAHUILA.

A sus 84 años y con problemas de salud, Hermilo Méndez enfrenta dificultades económicas y requiere el apoyo de la ciudadanía para cubrir sus necesidades básicas, luego de perder su empleo como empacador en Bodega Aurrera de Frontera durante el incendio que consumió el establecimiento.

El caso del adulto mayor fue difundido por una persona que acudió a visitarlo y entregarle pañales. A través de una publicación, solicitó la solidaridad de la comunidad para reunir artículos que le permitan mejorar sus condiciones de vida.

Problemas de salud y necesidades básicas

De acuerdo con la información compartida, Hermilo padece una enfermedad del corazón y utiliza un marcapasos. Debido a su edad, ha enfrentado dificultades para encontrar trabajo, por lo que ha tenido que pedir ayuda en las calles para subsistir.

Sin embargo, una caída reciente complicó su situación y actualmente necesita una andadera con asiento que le permita desplazarse y descansar durante sus recorridos.

Artículos requeridos para mejorar su calidad de vida

Entre los artículos que requiere se encuentran pañales para adulto talla grande, tipo calzón; una andadera con asiento, un colchón individual en buen estado, cobijas para la próxima temporada de frío y despensa. También se informó que las aportaciones económicas serán bien recibidas.

Hermilo vive en la colonia La Sierrita, en Frontera. Las personas interesadas en apoyarlo pueden comunicarse con su nieta Sofía, al teléfono 866 254 4272, o acudir directamente a su domicilio.

Familiares y personas cercanas hicieron un llamado a la comunidad para no dejar solo al adulto mayor y contribuir, de acuerdo con sus posibilidades, a mejorar su situación.