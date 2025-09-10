Múzquiz se prepara para Fiestas Patrias 2025

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa del Municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, anunció que ya se ha iniciado la logística para la organización de las tradicionales Fiestas Patrias 2025, que se celebrarán el próximo 15 de septiembre en el Pueblo Mágico de Múzquiz.

El evento promete reunir a habitantes y visitantes en una jornada llena de orgullo nacional y actividades culturales.

"Recorreremos los minerales, las comunidades rurales y concluiremos con el Tradicional Grito de Independencia en el balcón de la Presidencia Municipal", expresó la edil, destacando el carácter inclusivo de las celebraciones, que buscan llegar a todos los rincones del municipio y fortalecer el sentido de identidad entre sus habitantes.

Actualmente, la Dirección de Servicios Primarios trabaja en la colocación de adornos alusivos a la fecha, engalanando las calles y la fachada del palacio municipal con los colores del Lábaro Patrio.

El objetivo es crear un ambiente festivo que refleje el espíritu de independencia y unidad nacional.

Como parte de las actividades programadas, se llevará a cabo una verbena popular en cada comunidad del municipio, siguiendo la tradición que año con año reúne a las familias en torno a la música, la gastronomía y el folclore mexicano.

Además, los fuegos pirotécnicos iluminarán el cielo de Múzquiz, ofreciendo un espectáculo visual para el deleite de los asistentes y turistas que llegan de otros lugares de la República Mexicana y Unión Americana.

La alcaldesa invitó a la ciudadanía a participar activamente en las celebraciones, asegurando que se han tomado las medidas necesarias para garantizar un evento seguro y memorable.

Las Fiestas Patrias en Múzquiz no solo conmemoran la historia de México, sino que también fortalecen los lazos comunitarios y promueven el turismo en el emblemático Pueblo Mágico Muzquense.