Clases pregrabadas de inglés llegarán a estudiantes

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el aprendizaje del idioma inglés en todos los niveles educativos, el programa Level Up Anywhere beneficiará a más de 60 mil estudiantes en Coahuila.

Esta iniciativa busca el acceso a la enseñanza del inglés, especialmente en comunidades rurales donde no siempre se cuenta con docentes especializados en esta materia.

Cecilia de la Garza Martínez, directora general de la oficina INSPIRA Coahuila, informó que el proyecto abarcará desde nivel primaria hasta universidad.

Explicó que el programa se implementará mediante clases pregrabadas impartidas por maestros certificados, lo que permitirá que los alumnos puedan seguir el contenido sin necesidad de contar con un profesor presencial de inglés.

Cada plantel educativo participante recibirá todo el equipo necesario para proyectar las clases, incluyendo una computadora, proyector y bocina.

De esta manera, los alumnos y alumnas seguirán las lecciones a través de videos y realizarán actividades incluidas en un cuadernillo especialmente diseñado.

Además, los docentes contarán con un manual de apoyo para resolver dudas, aunque el sistema está pensado para que los alumnos puedan avanzar de forma autónoma.

Durante el ciclo escolar 2025-2026, serán 60 los planteles que iniciarán con esta estrategia, comenzando ya con una prueba piloto en la escuela “Benito Juárez” del Nacimiento.

De la Garza Martínez aseguró que el modelo ya fue probado previamente en comunidades rurales, con resultados positivos que respaldan su implementación a mayor escala.

La directora también señaló que ya se han realizado visitas a instituciones en la Región Laguna, Monclova y Múzquiz, y que el recorrido continuará por municipios de la Región Carbonífera, Región Norte y 5 Manantiales, con el fin de garantizar que el programa se adapte a las necesidades locales y tenga un impacto duradero en la formación académica de los estudiantes.