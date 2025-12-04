Víctor Leija entrega apoyos a familias vulnerables en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el firme compromiso de apoyar a las familias en condición de vulnerabilidad, el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega encabezó la primera etapa de entrega del Programa Alimentario, mediante el cual 400 familias de Cuatro Ciénegas recibieron apoyos que contribuyen a fortalecer su seguridad alimentaria y aliviar la carga económica en sus hogares.

Acompañado por la Presidenta Honoraria del DIF Municipal, Leticia Medina; funcionarios públicos y representantes del Grupo Unidos, se hizo entrega de este beneficio que refleja el trabajo de un gobierno cercano, sensible y comprometido con quienes más lo necesitan.

En su mensaje, el Presidente Municipal recordó que durante la campaña se comprometió a impulsar un programa alimentario sólido, un compromiso que hoy se convierte en realidad gracias al esfuerzo coordinado con el Grupo Unidos. "Quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer y agradecer a toda la estructura de organización, que es la médula fuerte de este gobierno ciudadano, un gobierno que realmente tiene el interés y la voluntad de velar por nuestra gente", señaló el edil.

Asimismo, Leija Vega enfatizó que su administración mantendrá un trabajo humano, responsable y de puertas abiertas, plenamente consciente de la gran responsabilidad que la ciudadanía les ha confiado. Resaltó que para el Gobierno Municipal es fundamental mantener la cercanía con la población, una característica que distingue a esta administración: ponerse en el lugar de la gente y trabajar en lo que verdaderamente se necesita.

El Alcalde de Cuatro Ciénegas reiteró que su palabra seguirá cumpliéndose a lo largo de toda la administración, siempre con el respaldo de su familia y de su esposa Leticia Medina, para continuar impulsando acciones que mejoren la calidad de vida de las y los cieneguenses. "La magia de nuestro pueblo se construye todos los días gracias a quienes lo habitan y mantienen viva la empatía y la solidaridad", finalizó el edil.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas reafirma su compromiso de seguir trabajando con sensibilidad, responsabilidad y cercanía, atendiendo las necesidades reales de la comunidad y fortaleciendo el bienestar de las familias.