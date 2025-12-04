Obispo Hilario González encabeza peregrinación en Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- La Iglesia Católica llevó a cabo la tradicional peregrinación de sacerdotes en Frontera, partiendo de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús hacia el Santuario de Guadalupe, ubicado en la zona centro del municipio.

A la caminata religiosa asistió el obispo Hilario González García, acompañado por el vicario de la diócesis de Saltillo, Néstor Martínez, así como diversos sacerdotes y fieles.

Como parte de las actividades previas a las celebraciones en honor a la Virgen de Guadalupe, el padre José Sandoval explicó que esta peregrinación reúne a los sacerdotes y a integrantes de la vida consagrada de la vicaría. Señaló que el encuentro se convierte en un testimonio dentro del tiempo del jubileo, al recordar que los creyentes son "peregrinos de la esperanza" y que encuentran en la Virgen María un modelo de fe.

El sacerdote mencionó además que ya se preparan para una fecha especial dentro de seis años, cuando se cumplirán 500 años del acontecimiento guadalupano, lo que marcará un momento significativo para la Iglesia en México.

Tras una reflexión inicial en la parroquia, los sacerdotes iniciaron el recorrido a las 11:30 de la mañana rumbo al Santuario de Guadalupe. A su llegada, se tenía programada la celebración de una misa encabezada por el obispo Hilario González.