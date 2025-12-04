Niña de dos años es rescatada tras quedar encerrada en auto en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Momentos de gran tensión vivió una madre de familia al dejar a su hija de apenas dos años, accidentalmente encerrada dentro de un vehículo.

La mujer identificada como María N, vivió minutos de desesperación al percatarse de que había dejado las llaves dentro del automóvil y colocados los seguros, con su hija atrapada en el interior.

El incidente ocurrió en la esquina de las calles Colima y Zacatecas, justo cuando la mujer se disponía a realizar un trámite escolar. En un descuido, cerró la puerta del vehículo sin notar que las llaves habían quedado en el interior, dejando a la menor sin posibilidad de salir y expuesta al calor que comenzaba a intensificarse dentro del coche.

Momentos de tensión para la madre y la comunidad

Testigos del hecho, entre ellos vecinos y padres de familia que se encontraban en la zona, no dudaron en intervenir y solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

La escena generó preocupación entre los presentes, quienes intentaban consolar a la madre mientras esperaban la llegada del auxilio.

Afortunadamente, la rápida respuesta de elementos de Protección Civil y Bomberos fue clave para evitar una tragedia. Los rescatistas arribaron al lugar en cuestión de minutos, evaluaron la situación y, con autorización de la madre, realizaron maniobras especializadas para abrir el vehículo sin necesidad de romper los cristales, logrando liberar a la pequeña sana y salva.

Acciones de Protección Civil en el rescate

Tras varios minutos de tensión, la menor fue entregada en perfecto estado de salud a su madre, quien no podía ocultar el susto vivido. Las autoridades aprovecharon la ocasión para recordar a la ciudadanía la importancia de extremar precauciones al viajar con menores, donde un descuido puede tener consecuencias fatales.