Padres exigen destitución de directora en Frontera por irregularidades

FRONTERA, COAHUILA.- Padres de familia de la escuela primaria Sara Rendón García, ubicada en la colonia Sierrita de Frontera, exigieron la destitución de la directora Cynthia García debido a presuntas irregularidades relacionadas con la venta del techado escolar al intendente del plantel. Aunque las clases se reanudaron este jueves, la inconformidad continúa y la comunidad escolar demanda además la instalación de un nuevo techo estructural.

De acuerdo con los padres de familia, la jefa de Sector respaldó sus señalamientos al reconocer que la directora no actuó de la manera adecuada. Explicaron que, a diferencia de ella, la directora del turno vespertino sí informó con anticipación a los tutores sobre a quién se vendería el material y el monto de la ganancia, lo que evitó sospechas o malentendidos.

Miembros del comité de padres calificaron como poco efectivo el acuerdo alcanzado, luego de que se aceptara que el intendente devolviera únicamente 28 polines, pese a que el resto del material ya habría sido vendido. Consideran que el caso debe investigarse a fondo, pues aseguran que está prohibido realizar ventas de este tipo al propio personal de la institución por tratarse de un conflicto de interés.

Añadieron que la directora habría favorecido al intendente, quien —según señalaron— no cumple con las labores de limpieza correspondientes, aun cuando el plantel presenta hierba crecida y requiere mantenimiento.

Los padres relataron que el intendente se negó a mostrar fotografías del material o explicar dónde lo comercializó. Sin embargo, vecinos de la zona afirmaron haberlo visto transportando una traila cargada de fierro con dirección al libramiento Carlos Salinas de Gortari, presuntamente para deshacerse de lo restante.

La comunidad escolar de Frontera se mantiene alerta ante la situación y exige respuestas claras sobre el manejo de los recursos y la transparencia en las decisiones de la dirección. La presión de los padres de familia podría llevar a una revisión más exhaustiva de las políticas de venta y manejo de materiales en las escuelas de la región.