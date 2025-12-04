Obispo Hilario González reconoce déficit de sacerdotes en Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- El obispo de la diócesis de Saltillo, Hilario González García, reconoció que aún existe un déficit de sacerdotes en la región, pues aunque actualmente cuentan con alrededor de 200 en toda la diócesis, no todos pueden brindar su servicio al cien por ciento debido a su edad o condición de jubilación.

Sus declaraciones se dieron durante su visita al municipio de Frontera, donde se sumó a la peregrinación de presbíteros como parte de las actividades previas al 12 de diciembre, día dedicado a la Virgen de Guadalupe. El obispo señaló que esta situación ha motivado a la Iglesia a invitar a jóvenes interesados en conocer más sobre la vocación sacerdotal. Anunció que el fin de semana previo a Navidad se llevará a cabo un retiro vocacional en el seminario, abierto tanto para quienes deseen explorar la vida religiosa como para aquellos que quieran integrarse al apostolado en comunidades rurales y compartir la fe.

Aunque no existe una cifra precisa del número de sacerdotes que hacen falta, González García afirmó que la región centro requiere de más "soldados de Dios" para atender a las parroquias y fortalecer el servicio pastoral. Sobre todo en la época que esta vivienda la región centro de Coahuila donde muchas personas y familias han perdido la esperanza de un futuro mejor, un sacerdote es un amigo y compañero de escucha y de dar aliento.