Sari Pérez entrega apoyos alimentarios a adultos mayores en Frontera

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la entrega de apoyos alimentarios a 200 adultos mayores de Frontera, como parte de las acciones que realizan el DIF Municipal y el DIF Coahuila para atender a personas que requieren apoyo para su alimentación.

Durante la jornada, Sari Pérez convivió con las y los beneficiarios, escuchó sus necesidades y destacó la importancia de mantenerse cerca de quienes durante años han contribuido al crecimiento y desarrollo de Frontera.

La directora del DIF Frontera, Karen Cadena, explicó que esta es la cuarta entrega de apoyos alimentarios 2023. Los paquetes son destinados a personas adultas mayores que cumplen con los criterios establecidos mediante un estudio socioeconómico, entre ellas empacadores e integrantes del comedor comunitario.

La jornada se realiza en coordinación con DIF Coahuila, con el respaldo de su presidenta honoraria, la Ing. Liliana Salinas; del gobernador Manolo Jiménez Salinas; y del coordinador regional, Diego Siller. En el evento también estuvo presente Thelma Barajas Villanueva, representante del organismo estatal.

Sari Pérez señaló que el Gobierno Municipal y el DIF Frontera continuarán recorriendo distintos sectores para identificar a personas que requieran apoyo y acercarles los programas disponibles.

"Tenemos que estar cerca de nuestra gente, escucharla y responder cuando más lo necesita. Nuestros adultos mayores merecen nuestro reconocimiento y apoyo, porque son parte de la historia y del presente de Frontera", expresó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal mantiene una atención cercana a las familias y fortalece la coordinación con el DIF Coahuila para acercar apoyos a quienes más los necesitan.