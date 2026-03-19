Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas apoya a familias vulnerables con alimentos

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- En una jornada enfocada en el bienestar de las familias del municipio, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas llevó a cabo la entrega de apoyos alimentarios dirigidos a personas con discapacidad, con el objetivo de contribuir a su economía y mejorar su calidad de vida.

Acompañado de la Presidenta Honoraria del DIF Municipal, Leticia Medina, el alcalde Víctor Leija Vega encabezó esta actividad, la cual forma parte de las acciones permanentes para respaldar a las familias en condición de vulnerabilidad y brindarles herramientas que les permitan salir adelante.

Durante su mensaje, el Presidente Municipal subrayó que uno de los principales ejes de su administración es mantenerse cercano a la gente, escuchando y atendiendo de manera directa sus necesidades. "Para nosotros es fundamental estar cerca de la ciudadanía, escuchar sus inquietudes y darles respuesta. Nuestro compromiso es con la gente, especialmente con quienes más lo necesitan; somos un gobierno cercano, responsable y debemos estar presentes y actuar con sensibilidad", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega reiteró que su administración trabaja todos los días con responsabilidad y empatía, priorizando a los sectores más vulnerables mediante programas y apoyos que impacten de manera positiva en su calidad de vida. Asimismo, reconoció la labor del DIF Municipal, encabezado por Leticia Medina, destacando su trabajo constante, humano y cercano en favor de las familias de Cuatro Ciénegas.

"El DIF es una pieza clave en este esfuerzo, porque a través de su trabajo se logra llegar a quienes realmente requieren de estos apoyos. Hay un compromiso genuino de servir y de hacer las cosas bien, siempre pensando en el bienestar de nuestra gente", finalizó el Presidente Municipal.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral impulsada por el Gobierno Municipal para fortalecer el bienestar social, promoviendo programas que brindan respaldo a las familias y generan mejores condiciones de vida en el municipio.

Con este tipo de iniciativas, la administración municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando de la mano con la ciudadanía, construyendo un gobierno cercano, sensible y enfocado en atender a quienes más lo necesitan.