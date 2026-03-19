Óscar Ríos Ramírez clausura taller de moños en San Juan de Sabinas

Como resultado del trabajo coordinado entre el DIF Municipal de San Juan de Sabinas e ICATEC Región Carbonífera y con el respaldo del Presidente Municipal Óscar Ríos Ramírez, se llevó a cabo la clausura del taller "Moños y Arreglos Florales", el primero del año 2026, reafirmando el compromiso de impulsar la capacitación y el autoempleo entre la ciudadanía.

Este curso, que tuvo una duración de 14 sesiones, permitió que 12 alumnas adquirieran conocimientos y habilidades prácticas orientadas a la generación de ingresos, fortaleciendo así la economía familiar y promoviendo el emprendimiento local.

El director del DIF Municipal, Alberto Berrones Sandoval, reconoció el esfuerzo y la dedicación de las participantes, destacando que este tipo de talleres representan una oportunidad real para salir adelante.

"Me da gusto ver el compromiso de cada una de ustedes. Este aprendizaje no solo es una herramienta, sino una puerta para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. A nombre de nuestra Presidenta honoraria Karina Ríos las felicitamos por concluir este curso con éxito", expresó.

Asimismo, agradeció el respaldo del director de ICATEC en la Región Carbonífera, Óscar Davis San Miguel, por continuar acercando este tipo de capacitaciones a la comunidad.

Por su parte el Lic. Roberto Martínez, coordinador de capacitación de ICATEC, reiteró que seguirán trabajando durante todo el año en coordinación con el gobierno municipal para brindar más oportunidades de formación, destacando además el apoyo de la administración encabezada por el alcalde Óscar Ríos Ramírez, que facilita el acceso a estos cursos al subsidiar el 50 % de su costo, además anunció que en unos meses se llevará a cabo un curso totalmente gratis para quien concluyó con éxito el día de hoy.

En la ceremonia de clausura estuvieron presentes Dora Elia de la Rosa, Coordinadora de Adultos Mayores; así como la instructora Judith Alvarado, quienes felicitaron a las alumnas por haber concluido satisfactoriamente su capacitación.

El trabajo conjunto entre el DIF Municipal e ICATEC continúa consolidándose como una estrategia permanente que fortalece el desarrollo personal y económico de las familias de San Juan de Sabinas.