Yesica Sifuentes entrega 300 árboles en Castaños para reforestar

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte de las acciones para fortalecer el cuidado del medio ambiente, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó la entrega de 300 árboles destinados a espacios públicos, instituciones educativas y ciudadanía en general, involucrando a la población en el propósito de construir un municipio más verde y sostenible.

Acompañada por autoridades municipales, docentes, estudiantes y ciudadanía, la Presidenta Municipal lideró este importante evento encaminado a fomentar la reforestación, la conciencia ecológica y la participación social en el cuidado del entorno.

Esta entrega masiva busca generar un mayor impacto ambiental y social, asegurando que los árboles sean correctamente destinados en escuelas, instituciones y áreas públicas, contribuyendo así a mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de las familias de Castaños.

En su mensaje, la Alcaldesa destacó la importancia de sumar esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno para lograr beneficios concretos para la comunidad.

"Quiero agradecer de manera muy especial al gobernador Manolo Jiménez Salinas por esta importante donación de árboles. Hoy no solo estamos entregando un árbol, estamos sembrando esperanza, estamos plantando el futuro de nuestras nuevas generaciones", expresó.

Asimismo, Sifuentes Zamora reconoció la participación de la Secundaria Técnica Número 85, así como del Cecytec Castaños, instituciones que se sumaron a esta jornada ambiental, demostrando el compromiso del sector educativo con la formación de una conciencia ecológica en las nuevas generaciones.

En el marco de la próxima temporada primaveral, la alcaldesa destacó que esta es la primera entrega de árboles del año, reiterando su compromiso de gestionar más apoyos para ampliar este beneficio a un mayor número de ciudadanos.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía a cuidar y dar seguimiento al crecimiento de los árboles entregados, resaltando el valor emocional, social y ambiental que representan para el municipio.

"Cuidémoslos, protégelos, háganlos crecer. En cada árbol vemos el reflejo de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Sigamos trabajando juntos, sociedad y gobierno, para construir un Castaños más fuerte, más verde y más consciente", concluyó la presidenta municipal.