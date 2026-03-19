Frontera analiza puente vehicular para ejidos 8 de Enero y La Cruz

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, informó que su administración evalúa la construcción de un puente vehicular que beneficiaría a los ejidos 8 de Enero y La Cruz, como parte de un proyecto integral enfocado en mejorar la movilidad y atender necesidades prioritarias de las comunidades rurales.

La edil explicó que actualmente se encuentran en análisis junto con los ejidatarios para determinar si esta obra es la más viable o si el recurso deberá destinarse a otras acciones urgentes. "El puente sería pequeño, pero funcional para facilitar el traslado de los habitantes; sin embargo, será después de la reunión con los representantes cuando se tome una decisión definitiva", señaló.

Pérez Cantú detalló que, de manera paralela, se contemplan trabajos de recarpeteo en caminos rurales, así como la continuidad en proyectos de alumbrado público, donde aseguró que restan pocos puntos por cubrir.

Asimismo, destacó las labores de desazolve en el canal de la acequia, con una inversión de 250 mil pesos, trabajos que buscan prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias. "Estamos avanzando en el desazolve, estimamos que en unos 10 días más quede concluido, con el objetivo de evitar problemas cuando se presenten precipitaciones", indicó.

La alcaldesa subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que también contempla atención en otros ejidos del municipio, como Pozuelos de Arriba, Pozuelos de Abajo y Fresnillo, entre otros, donde se mantienen trabajos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.