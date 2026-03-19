Reanudan clases en la escuela José Vasconcelos de Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Luego de permanecer cerrada por la falta de personal de limpieza, este jueves se reanudaron las clases en la escuela primaria José Vasconcelos, ubicada en la colonia Industrial de Frontera, tras la intervención de la Secretaría de Educación.

La presidenta de la sociedad de padres de familia, Perla Soto, informó que durante la mañana arribó un intendente al plantel, lo que permitió retirar el candado que había sido colocado en la entrada principal como medida de presión.

Con ello, cerca de 200 alumnos regresaron a las aulas y retomaron sus actividades de manera presencial, luego de la suspensión registrada un día antes.

Soto explicó que el trabajador asignado comenzó de inmediato con la limpieza de los sanitarios, una de las principales preocupaciones de los padres, quienes habían denunciado las condiciones insalubres en las que se encontraban.

Agregó que estarán atentos a que el servicio se mantenga de forma constante, a fin de evitar que los estudiantes vuelvan a enfrentar situaciones que afecten su salud, como tener que aguantar la necesidad de usar el baño.

Cabe destacar que el plantel permaneció durante aproximadamente un año sin intendente, situación que derivó en el cierre de la escuela el pasado miércoles 18 de marzo, acción que finalmente obligó a las autoridades educativas a atender la problemática.