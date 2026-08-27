Sari Pérez Cantú entrega apoyos alimentarios y útiles escolares en Frontera

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú mantiene una atención cercana y permanente con las familias de Frontera, recorriendo las colonias y escuchando de primera mano sus necesidades. Durante una jornada de apoyo en Privadas de San Miguel y San Cristóbal, encabezó la entrega de apoyos alimentarios y útiles escolares para niñas y niños que requieren este respaldo.

Acompañada por la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marifer Martínez Pérez; la directora de la Instancia de la Mujer en Frontera, Valeria González, y personal de Mejora, la alcaldesa convivió con las familias, atendió sus peticiones y entregó despensas como parte de las acciones de apoyo que se mantienen directamente en las colonias.

La presidenta honoraria del DIF Frontera dijo que durante la jornada también se distribuyeron tapas de huevo donadas por una ciudadana que tiene gallinas al DIF y decidió compartir parte de su producción con familias que lo necesitan. Este gesto de solidaridad se sumó a los apoyos entregados por el Gobierno Municipal, fortaleciendo la ayuda entre comunidad y autoridades.

Asimismo, se entregaron útiles escolares reunidos durante la jornada de Zumba realizada la semana pasada, incluyendo libretas y plumas para estudiantes cuyas familias solicitaron este apoyo. La alcaldesa destacó que cada aportación puede convertirse en una oportunidad para ayudar a quienes más lo necesitan.

La edil refrendó que su gobierno seguirá recorriendo las colonias, escuchando a la gente y atendiendo sus necesidades con sensibilidad y cercanía, sumando esfuerzos con el DIF, dependencias municipales y la propia ciudadanía para que los apoyos lleguen directamente a las familias de Frontera.