Brigadistas en Coahuila responden rápido a conatos de incendio

SALTILLO, Coah. - Las redes ciudadanas creadas mediante grupos de WhatsApp con ejidatarios han permitido reducir a minutos el tiempo de respuesta para atender conatos de incendio en distintas zonas de Coahuila, informó Susana Estens, secretaria del Medio Ambiente.

La funcionaria señaló que el mecanismo ha funcionado de manera positiva, debido a que los incidentes son reportados de inmediato y permiten activar la respuesta de los brigadistas.

"En el momento que se presenta cualquier incidente inmediatamente se responde", afirmó Estens, al explicar que los grupos fueron creados con esta finalidad y cuentan con la participación de ciudadanos y brigadistas.

Precisó que la atención se realiza "en minutos", aunque el tiempo depende de la ubicación donde se registre el conato.

Explicó que cuando el incidente ocurre en las partes altas de la sierra, la respuesta puede tomar más tiempo, debido a que, en caso de ser necesario, los brigadistas deben ser trasladados en los helicópteros contratados por el Estado.

En estos casos, agregó, primero deben equiparse los brigadistas, realizar el traslado y posteriormente atender el incendio.

En cambio, cuando los reportes se presentan en zonas más cercanas y accesibles, la respuesta es más rápida debido a que existe una mayor cantidad de personas vigilantes.

Como ejemplo, mencionó áreas cercanas a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Ramadero y la zona de Arteaga.

Estens indicó que las redes de alerta no operan únicamente en Saltillo. También reciben reportes de Torreón, particularmente del área de la Tejida de Jimulco, así como de Candela.

Explicó que el esquema funciona mediante la participación de las personas incorporadas a los grupos y los brigadistas que se encuentran distribuidos en las diferentes regiones de Coahuila.

"Coahuila tiene brigadistas pues en el norte, en el centro y en el sur", puntualizó.

La secretaria destacó así el papel de las redes ciudadanas como una herramienta para comunicar oportunamente los incidentes y facilitar la movilización de brigadistas ante los conatos de incendio.