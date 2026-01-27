Víctor Leija entrega cemento y tinacos subsidiados en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Como parte de las acciones encaminadas a fortalecer el bienestar y mejorar la calidad de vida de las familias del municipio, el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega realizó una visita al ejido Santa Teresa de Sofía, donde encabezó la entrega de cemento y tinacos subsidiados, apoyos que contribuyen de manera directa a dignificar las condiciones de vivienda y garantizar el acceso al almacenamiento de agua.

Durante el recorrido, el Presidente Municipal, acompañado por integrantes de la administración municipal, hizo entrega de estos beneficios que forman parte de una alianza estratégica con la Congregación Mariana Trinitaria, colaboración que ha permitido ampliar el alcance de los programas y generar mayores beneficios para las comunidades, especialmente en zonas rurales.

En su mensaje, Leija Vega refrendó su compromiso de mantener un trabajo cercano y permanente con la ciudadanía, priorizando acciones que atiendan las necesidades básicas de las familias y que impulsen el desarrollo local.

Señaló que este tipo de apoyos representan un paso importante para mejorar las condiciones de vida de quienes habitan en las comunidades, al fortalecer la infraestructura de los hogares y el acceso a servicios esenciales.

"El trabajo en equipo y la suma de esfuerzos son fundamentales para lograr resultados que impacten positivamente en la vida de la gente. Seguiremos recorriendo las comunidades, escuchando sus necesidades y llevando apoyos que verdaderamente contribuyan a su bienestar", destacó el edil.

Asimismo, Leija Vega reconoció la disposición y colaboración de la Congregación Mariana Trinitaria, cuya participación ha sido clave para hacer posible la entrega de estos apoyos, reiterando la importancia de las alianzas para construir un desarrollo más equitativo.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir implementando programas que fortalezcan a las familias, consoliden la presencia institucional en el territorio y promuevan mejores oportunidades y condiciones de vida en todo el municipio.