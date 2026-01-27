Bajas temperaturas en Frontera: autoridades implementan Operativo Abrigo para familias

FRONTERA, COAHUILA.- Las direcciones del Ayuntamiento de Frontera, encabezado por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, acudieron a la colonia Diana Laura para implementar el programa Operativo Abrigo, con el objetivo de brindar apoyo directo a las familias ante las bajas temperaturas que se registran en la región.

Desde el pasado lunes, este operativo también se ha llevado a las colonias San Cristóbal y Morelos, con la participación coordinada de Protección Civil, DIF Frontera y Servicios Primarios, quienes han trabajado de manera conjunta para atender a los sectores más vulnerables del municipio.

Durante el recorrido de este martes se sumó el Subsecretario de Gobierno en la región centro, Sergio Sisbeles, quien además de entregar alimentos calientes, escuchó de manera directa a los vecinos para conocer sus necesidades y canalizar posibles soluciones.

En caso de detectar a personas con algún problema de salud, estas son referidas de inmediato con el médico de Salud Municipal o con el doctor del DIF Frontera para su atención oportuna.

De acuerdo con las autoridades, hasta el momento se han visitado alrededor de 45 familias, a quienes se les han entregado más de 100 colchas y más de 80 órdenes de tacos, como parte del apoyo emergente ante las condiciones climatológicas adversas.

Estas acciones forman parte de la estrategia preventiva implementada por el Frente Frío número 30, el cual ha provocado temperaturas de hasta menos dos grados centígrados en Frontera, y se prevé que durante la presente semana continúen las temperaturas de un solo dígito en el municipio.