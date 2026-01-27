Estafa a madre en Frontera, Coahuila: Mujer pide ayuda

FRONTERA, COAHUILA.- Yoana Rosario Hernández denunció haber sido víctima de una estafa por parte de un supuesto licenciado que le prometió sacar a su hijo del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Monclova, a cambio de un pago de cuatro mil pesos.

La afectada señaló que su hijo, Kevin Alejandro Hernández, permanece desde hace un año recluido por el delito de robo, y que el fraude ocurrió el viernes 22 de enero, cuando el presunto abogado se comunicó con su hermana, quien forma parte de un grupo de WhatsApp de madres de personas privadas de la libertad.

En el mensaje, el individuo aseguró que, mediante el pago solicitado, el joven podría obtener su libertad utilizando un brazalete electrónico y que al día siguiente, a las 8:30 de la mañana, se llevaría a cabo la audiencia correspondiente.

Tras realizar el depósito, el supuesto licenciado envió una hoja con lo que aparentaba ser un pase de salida; sin embargo, al acudir al Centro de Justicia Penal, la familia fue informada posteriormente vía mensaje de que "siempre no se pudo hacer nada", confirmándose que todo se trataba de un engaño.

Yoana Rosario lamentó que, ante la necesidad, tuvo que empeñar su lavadora y su horno de microondas para reunir el dinero, el cual representa un golpe severo a la economía familiar.

"Gracias a Dios me encontré a una persona que me ayuda y trabaja en un motel, pero también es difícil para él porque somos muchos de familia, tengo cinco hijos y aunque cuatro mil pesos es poquito dinero, para nosotros es mucho", expresó.

Indicó además que no fue la única afectada, ya que al acudir a las autoridades le informaron que se trataba de otro caso de extorsión similar, con varias personas engañadas bajo el mismo esquema.

Ante esta situación, la familia solicitó el apoyo de la población para poder salir adelante, ya sea con alimentos, ropa, oportunidades de trabajo o artículos del hogar, destacando que los hijos de Yoana tienen 12, 11, 7 y 6 años de edad, y que actualmente atraviesan una situación económica sumamente complicada.