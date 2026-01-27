Descuentos del 40% en impuesto predial en Frontera hasta el 31 de enero

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, invitó a la población a aprovechar los descuentos vigentes en el pago del impuesto predial, destacando que durante el mes de enero se mantiene un beneficio del 40 por ciento, el cual vence el próximo 31 de enero.

"Gracias a Dios hemos tenido mucha afluencia de nuestros fronterenses. Decirles que el 31 de enero se vence el 40 por ciento de descuento y en febrero será del 30 por ciento", expresó la presidenta municipal, al resaltar la buena respuesta de la ciudadanía.

La edil señaló que también se aplica un descuento del 10 por ciento para empresas y en el pago de terrenos baldíos, además de recordar que el módulo de atención se encuentra abierto de lunes a sábado, lo que ha facilitado la participación de los contribuyentes, a quienes agradeció por la confianza depositada en la administración municipal.

De acuerdo con la directora de Catastro Municipal, en este 2026 se ha registrado una mayor captación en comparación con el año anterior, resultado del incentivo otorgado y de la confianza de la ciudadanía en el gobierno local.

Finalmente, Pérez Cantú recordó que quienes cumplen con el pago del predial participan automáticamente en la rifa de atractivos premios, entre ellos un vehículo, un centro de lavado y una motocicleta, como parte de las acciones para fomentar la cultura del cumplimiento y fortalecer las finanzas municipales.