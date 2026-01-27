Sari Pérez Cantú refuerza la seguridad vial en Frontera con operativo

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de proteger la vida y la integridad de las familias fronterenses, el Gobierno Municipal, que encabeza la alcaldesa Sari Pérez Cantú, reforzó las acciones de prevención y concientización vial en distintos puntos de la ciudad, priorizando la seguridad de peatones y automovilistas por encima de cualquier interés recaudatorio.

Estas acciones buscan fortalecer una cultura de respeto a los límites de velocidad, a la señalética y a las normas de tránsito, recordando que una conducción responsable salva vidas y contribuye a una mejor convivencia en las vialidades.

El Departamento de Transporte y Vialidad, en coordinación con Seguridad Pública y Protección Civil, implementó el operativo "Baja la velocidad, cuida tu vida y la de los demás", mediante el cual se realizaron mediciones preventivas con equipo de radar, privilegiando el diálogo, la orientación y la sensibilización de los conductores.

Durante el operativo se reiteró que el límite de velocidad en zonas habitacionales, colonias y áreas escolares es de 30 kilómetros por hora, priorizando la seguridad de peatones, niñas, niños y personas adultas mayores. En avenidas principales, la velocidad máxima permitida es de 50 km/h, mientras que en libramientos y vías rápidas es de hasta 80 km/h, siempre extremando precauciones.

El director de Transporte y Vialidad, José Ángel Ibarra, informó que estos operativos se mantendrán de manera permanente y aleatoria en vialidades con alta circulación vehicular, como el par vial y la avenida Durango, de la colonia Guadalupe Borja.

Estas acciones tienen un enfoque preventivo y de concientización; sin embargo, cuando se detecten conductas que pongan en riesgo a terceros, se aplicará el Reglamento de Tránsito conforme a la ley, reiterando que el respeto a las normas es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía. Finalmente, el Gobierno Municipal puso a disposición de la población el número 866 635 0085 para reportes o dudas relacionadas con la vialidad.