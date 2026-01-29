Cuatro Ciénegas: Apoyos de cemento y tinacos para 40 familias

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con la finalidad de contribuir a mejorar las condiciones de vivienda y garantizar mayor bienestar en los hogares, el Alcalde de Cuatro Ciénegas, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, encabezó la entrega de cemento y tinacos subsidiados, beneficiando directamente a 40 familias del municipio.

El evento celebrado la mañana de este jueves contó con la presencia de miembros del cabildo, funcionarios y ciudadanos, los cuales destacaron estas acciones orientadas a atender necesidades prioritarias que impactan de manera directa en la calidad de vida de las familias, fortaleciendo sus hogares y brindando mejores condiciones de seguridad y dignidad.

Durante su mensaje, el Presidente Municipal destacó que este tipo de apoyos forman parte del compromiso permanente de la administración municipal por impulsar el bienestar social y generar mejores oportunidades, especialmente para quienes más lo necesitan.

La entrega de estos materiales se realiza a través del Departamento de Desarrollo Social, en coordinación con el programa UNIDOS, sumando esfuerzos para garantizar que los programas sociales lleguen de manera ordenada, transparente y equitativa a la población beneficiaria.

"La entrega de estos materiales representa un paso importante para fortalecer los hogares y contribuir a un entorno más digno y seguro para las familias de los distintos sectores de nuestro municipio", destacó el edil.

Asimismo, Leija Vega subrayó la importancia del trabajo colaborativo con la Congregación Mariana Trinitaria, cuyo respaldo ha permitido ampliar el alcance de estos apoyos y beneficiar a un mayor número de familias.

"La suma de voluntades entre instituciones y organismos es clave para seguir construyendo soluciones que respondan a las necesidades reales de la población", finalizó.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas reafirma su compromiso de mantenerse cercano a la gente, escuchando, atendiendo y dando respuesta a las demandas sociales, avanzando con acciones que se traducen en mejores condiciones de vida y un desarrollo más equitativo para todas y todos.