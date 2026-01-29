Frontera destinará 60 millones de pesos en infraestructura

FRONTERA, COAHUILA.- El director de Obras Públicas de Frontera, Luis Alfonso González Garza, informó que durante el primer semestre de 2026 se proyecta una inversión de 60 millones de pesos en infraestructura, lo que representa 15 millones de pesos más en comparación con el año pasado.

El funcionario señaló que entre las principales necesidades del municipio se encuentran el recarpeteo y la pavimentación de vialidades, el mejoramiento del alumbrado público, la rehabilitación de centros comunitarios que actualmente se encuentran en abandono, así como el cambio de tomas de agua que ya resultan obsoletas.

Explicó que se tienen identificados diversos puntos estratégicos para atender problemáticas relacionadas con el suministro de agua y el drenaje pluvial, situaciones que —dijo— han afectado a los habitantes durante varios años. Destacó que esta inversión supera los 45 millones de pesos que se ejercieron durante el año anterior.

González Garza detalló que existen afectaciones por drenaje pluvial y hundimientos en distintos sectores del municipio, principalmente en la Zona Centro, la colonia Héroe de Nacozari y San Cristóbal, problemáticas que se buscarán atender también mediante gestiones con la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) en Saltillo.

"El trabajo coordinado es fundamental. La alcaldesa, en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez, están gestionando los recursos para poder realizar estas inversiones importantes para Frontera", concluyó.