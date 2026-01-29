Jóvenes de Castaños reciben pláticas sobre drogas

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el objetivo de concientizar a las y los jóvenes sobre los riesgos del consumo de drogas, el Gobierno Municipal de Castaños, a través de la Dirección de Seguridad Pública, impartió pláticas de prevención de adicciones a estudiantes del plantel COBAC del municipio.

Siguiendo las indicaciones de la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, personal de la Policía Preventiva, bajo la coordinación del Director de Seguridad Pública, Iván Alejandro Pérez Jiménez, llevó a cabo estas actividades encaminadas a fortalecer la cultura de la prevención y promover la toma de decisiones responsables entre la juventud.

La actividad se desarrolló durante la jornada vespertina y estuvo dirigida a alumnos de nivel medio superior, a quienes el jefe policiaco exhortó a mantenerse alejados de las drogas y a adoptar conductas positivas que no pongan en riesgo su integridad personal ni su proyecto de vida.

Durante las pláticas se abordaron temas relacionados con las consecuencias físicas, emocionales y sociales del consumo de sustancias nocivas, destacando la importancia de la prevención como una herramienta fundamental para el desarrollo integral de las y los jóvenes, bajo el mensaje de que prevenir hoy es cuidar el futuro de nuestra juventud.

Asimismo, se informó que estas acciones continuarán realizándose en distintos planteles educativos del municipio, como parte de una estrategia preventiva permanente orientada a fortalecer la seguridad, la salud y el bienestar de la comunidad estudiantil.