Manolo Jiménez visitará San Juan de Sabinas para analizar proyectos

NUEVA ROSITA, COAH.- El Presidente Municipal de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, anunció la visita del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, programada para el próximo miércoles.

La gira de trabajo busca fortalecer la coordinación entre el gobierno estatal y el municipal en torno a proyectos estratégicos para la comunidad.

Durante la visita, el mandatario estatal analizará junto con el edil diversas obras de infraestructura previstas para este 2026. Ríos Ramírez destacó que afortunadamente existen múltiples proyectos en puerta y expresó su confianza en que no se presenten recortes en las participaciones, lo que permitiría avanzar sin contratiempos en el desarrollo de la ciudad.

El alcalde subrayó la importancia de que las autoridades estatales mantengan presencia en el municipio, ya que ello refleja el interés por atender de manera directa las necesidades de la población.

Recordó que la semana pasada se contó con la visita de la Sra. Liliana Salinas, Presidenta Honoraria del Sistema DIF Coahuila, quien encabezó una reunión en la que se anunciaron beneficios significativos para los habitantes de San Juan de Sabinas.

Ríos Ramírez señaló que estas acciones fortalecen la relación institucional y generan confianza entre la ciudadanía, al comprobar que los proyectos y programas llegan de manera efectiva a las comunidades.

La visita del gobernador, dijo, será una oportunidad para reafirmar compromisos y dar seguimiento a las obras que se requieren en distintos sectores del municipio.

Finalmente, el edil reiteró que la administración municipal trabaja de manera coordinada con el gobierno estatal para garantizar que los proyectos se traduzcan en mejoras palpables en la calidad de vida de los habitantes.

Con la próxima visita del mandatario estatal, Manolo Jiménez Salinas, se espera consolidar un plan de infraestructura que impulse el desarrollo de San Juan de Sabinas durante este año.