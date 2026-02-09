Autoridades entregan material y mobiliario a la Escuela Primaria Revolución en Coahuila

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- En un esfuerzo conjunto por fortalecer la educación básica, autoridades estatales y municipales realizaron la entrega de equipamiento y apoyos a la Escuela Primaria Revolución, beneficiando directamente a alumnos y docentes del plantel.

El alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, y alcaldesa de Nadadores Alejandra Huerta recibieron al subsecretario de Educación Básica en Coahuila, Hugo Iván Lozano Sánchez, así como al subsecretario de Vinculación, Ignacio Carabes Castillo, destacando el respaldo permanente del gobernador Manolo Jiménez Salinas a las instituciones educativas de la región.

Durante su mensaje, el edil resaltó la importancia del trabajo coordinado entre municipios y el equipo de Mejora Coahuila con la representación del delegado César Uriel Mata quien, aun cuando una calle divide territorialmente a San Buenaventura y Nadadores, siempre se considera con programas de asistencia como en este caso. Subrayó que el objetivo común es seguir impulsando acciones a favor de la niñez y juventud, con el acompañamiento de autoridades educativas, padres de familia y docentes.

Por su parte, el subsecretario Hugo Iván Lozano Sánchez reconoció la presencia y participación de los alcaldes como muestra del interés genuino por fortalecer esta escuela. Informó que los apoyos entregados incluyen material educativo, mobiliario para docentes, equipo deportivo y la instalación de minisplits, herramientas que permitirán mejorar las condiciones en las que se desarrollan las actividades académicas y deportivas.

Asimismo, destacó que estos recursos fueron seleccionados con base en las necesidades del plantel y como respaldo al quehacer pedagógico de las maestras y maestros, promoviendo entornos más cómodos, inclusivos y adecuados para el aprendizaje. Exhortó además a madres y padres de familia a seguir acompañando el proceso educativo, ya que su participación fortalece significativamente el trabajo escolar.

En representación de la comunidad docente, Gabriela Alejandra de la Cruz Benítez, maestra frente a grupo, agradeció la entrega de escritorios para los maestros, señalando que este apoyo dignifica la labor docente y contribuye a ofrecer una educación de mayor calidad a los alumnos.

Finalmente, la directora del plantel, maestra Jezabel Segura, expresó su agradecimiento a las autoridades municipales y educativas por la donación de mobiliario, minisplits y material deportivo, destacando que estas acciones reflejan un compromiso real con el bienestar y desarrollo integral de las niñas y niños de la Escuela Primaria Revolución.