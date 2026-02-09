Operativos mochila en Frontera buscan prevenir riesgos en estudiantes

FRONTERA, COAHUILA.- Luego de detectar casos de riesgo entre estudiantes, como el de un alumno que rociaba perfume en su uniforme para después prenderle fuego con encendedores que llevaba en su mochila sin que su madre lo supiera, la Coordinación ante la Policía Escolar de Frontera reforzó los operativos mochila en secundarias del municipio para prevenir accidentes y situaciones que pongan en peligro a la comunidad estudiantil.

La coordinadora Antonia Rodríguez informó que estas revisiones se realizan a petición de los directores de los planteles, quienes buscan reforzar la prevención entre la juventud y evitar incidentes dentro de las instituciones educativas. Indicó que los operativos ya se han efectuado en la secundaria 64, secundaria 67 y otras preparatorias, además de que continuarán en más escuelas durante los próximos días.

Explicó que uno de los principales objetivos es revisar útiles escolares y mochilas, ya que en muchos casos los padres de familia desconocen los objetos que llevan sus hijos. Reiteró el llamado a los tutores para que estén más al pendiente y mantengan comunicación constante con los estudiantes, a fin de evitar conductas de riesgo.

Durante las inspecciones también se detectó a un alumno que portaba un estuche para cortar cabello que incluía una tijera con punta, objeto que no forma parte del material escolar permitido. Rodríguez recordó que los estudiantes no deben ingresar a los planteles con artículos que no estén relacionados con sus actividades académicas o que puedan representar un peligro.

Finalmente, señaló que cuando se localiza algún objeto prohibido o riesgoso, las instituciones educativas aplican los protocolos correspondientes para atender la situación de manera preventiva y garantizar la seguridad de alumnos, docentes y personal administrativo.