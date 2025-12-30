Descuentos del 40% en el predial en Frontera con Sari Pérez

Frontera Coah.- Con el objetivo de apoyar la economía familiar y fomentar el cumplimiento responsable de esta contribución, el Gobierno Municipal de Frontera, a cargo de la alcaldesa Sari Pérez, a través del Departamento de Catastro, invita a la ciudadanía a aprovechar los descuentos especiales que se aplicarán durante todo el mes de enero en el pago del Impuesto Predial.

Para quienes realicen el pago anual del predial correspondiente a la vivienda que habitan, se otorgará un 40 por ciento de descuento. Asimismo, se aplicará un 15 por ciento de descuento a empresas, comercios, lotes baldíos y predios rústicos y urbanos, facilitando la regularización de sus obligaciones fiscales.

De igual forma, se establece una cuota única de 94 pesos durante todo el año para pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad, aplicable únicamente al predio que habitan. Para acceder a este beneficio, será necesario presentar credencial vigente del INE o credencial de discapacidad, con domicilio actualizado.

Como incentivo adicional, la administración municipal otorgará el 100 por ciento de descuento en recargos de años anteriores. Además, quienes realicen su pago oportunamente recibirán un boleto para participar en la rifa de un automóvil último modelo, una motocicleta Italika 150 y un centro de lavado.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú exhortó a las y los fronterenses a cumplir con esta responsabilidad ciudadana, destacando que el pago del predial se refleja directamente en obras, servicios y acciones que benefician a toda la comunidad. "Cada contribución cuenta y se convierte en más calles, mejores servicios y una ciudad con orden y rumbo", expresó.

Con estas acciones, el Gobierno de Frontera refrenda su compromiso con una administración responsable, fortaleciendo la corresponsabilidad ciudadana y asegurando que cada contribución se traduzca en obras, servicios y mejores condiciones de vida para las familias fronterenses.