Javier Flores Rodríguez anuncia recarpeteo en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.- En el marco del arranque del año 2026, el alcalde Javier Flores Rodríguez anunció que el municipio iniciará el nuevo año con importantes proyectos de infraestructura, entre los que destaca el recarpeteo de la entrada principal de San Buenaventura, acción que brindará una mejor imagen urbana y mayor seguridad vial.

El edil señaló que estos trabajos están programados desde la primera semana de enero, lo que permitirá avanzar de manera firme en el desarrollo de la principal puerta de acceso al municipio, consolidando una vialidad más funcional y acorde al crecimiento de la región.

Flores Rodríguez destacó que esta obra tendrá un impacto directo en la movilidad, ya que miles de automovilistas transitan diariamente por San Buenaventura con destino a sus centros de estudio, trabajo o como parte del flujo turístico hacia la región centro de Coahuila.

Asimismo, subrayó que estas acciones se realizarán de manera paralela a nuevas inversiones proyectadas sobre la Carretera Federal 30, como la instalación de plazas comerciales y la construcción del Hospital IMSS Rural, lo que contribuirá a generar una imagen digna, moderna y ordenada para quienes ingresan o cruzan por el municipio.

El alcalde reiteró que su administración continuará impulsando obras que fortalezcan el desarrollo urbano, económico y social de San Buenaventura, con el compromiso de ofrecer infraestructura de calidad a ciudadanos y visitantes.